ミースは6月16日、「うなじの悩み」に関する調査結果を発表した。同調査は4月〜5月、同社サロンを訪れた初回顧客483人を対象に実施した。「医療・福祉」従事者うなじがきになり始めたのはいつですか？初回顧客データを職業別に分析したところ、「医療・福祉」に従事する31.7%が、うなじに対して「10年以上前」から悩みを抱えていたことがわかった。仕事柄、日常的に髪をまとめる機会が多いゆえに、自身の後ろ姿に対するコンプレ