お笑いコンビ・バナナマンの設楽統（53）が23日、自身がMCを務めるフジテレビ系『ノンストップ！』（月〜金前9：50）に生出演。あすの同番組休止を伝えた。【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀同番組の直前まで放送されている『めざましテレビ』（月〜金前5：25）のエンディングで、MCの同局・伊藤利尋アナウンサー（53）と設楽が掛け合い。そのなかで、伊藤アナに「そして、『ノンストップ！