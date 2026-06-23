AKB48が23日、公式サイトを更新。メンバーの花田藍衣（21）の契約解除を発表した。AKB48ではこれまで卒業や活動辞退の形でグループを離れるケースが一般的で、運営が詳細な理由を公表した上で契約解除を発表するのは極めて異例となった。発表によると、花田は2025年12月頃から体調不良を理由とした遅刻を繰り返し、今年5月から活動を休止。その後、特定ファンとの私的なつながりが判明したという。運営は本人からの説明と関係