俳優の藤原紀香（５４）が２３日、都内で舞台「『まんが日本昔ばなし』劇場」（８月５日〜９日、東京・ＣＢＧＫシブゲキ！！）の制作発表記者会見に、歌手で子役の「ののちゃん」こと村方乃々佳（８）らと登壇した。藤原は「まんが日本昔ばなし」がモチーフになった着物とおかっぱの髪形で登場。「舞台化ということで、お話を聞いた時は本当に心がときめく思いでした」と笑顔で、「子供の頃からテレビで家族と見ていた。気づけ