◇パ・リーグ日本ハム４―０ロッテ（2026年6月23日エスコンF）日本ハム・新庄剛志監督（54）が、今季2度目の完封で7勝目を挙げた北山を絶賛した。二塁を踏ませない3安打無四球で105球の内容に「力感なかったね。あのスタイルなら230球ぐらい投げられるんじゃない？(笑い)」とご機嫌だった。初回レイエスの先制16号ソロも北山の背中を押した。新庄監督は「初回のレイエスのホームランが、北山君の投球を物凄く乗せたと