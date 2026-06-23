「福袋」というパワーワード。目にするだけでワクワクすると同時に、「いや、でも本当にお得なのか?」と脳内で電卓を叩いてしまう。それが現代人の性だ。中身が分からない博打のような福袋も楽しいが、やはり“確実に元が取れる”という安心感に勝るものはない。ということで今回は、人気ファミレスチェーン「ココス」から登場する「ココス 夏の福袋2026」にフォーカス。豪華すぎる中身をチェックしてみた!○「お食事券 3,000円分(