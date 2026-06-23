「日本ハム４−０ロッテ」（２３日、エスコンフィールド）日本ハム・新庄監督は七回２死で清宮幸に代打・水谷を送った場面について「競争ですね。競争意識。あそこで水谷君も１本欲しかったけどね」と説明し、「あとは（六回は）万波君が打ってくれたからね」と続けた。清宮幸は４−０の七回２死一、二塁で迎えた打席で代打・水谷を送られ、悔しそうにベンチに下がった。水谷は捕邪飛に倒れた。清宮幸はこの日「４番・一塁