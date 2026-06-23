AKB48の所属事務所DHが23日、メンバーの花田藍衣（はなだ・めい＝21）との専属契約を解除したと発表した。「AKB48のメンバーとして活動してまいりました花田藍衣との専属契約を、本日2026年6月23日をもって解除いたしましたことをご報告申し上げます」と伝えた。花田は19期生として24年3月にAKB48に加入し、65、66、67枚目シングルで選抜メンバーとして活動していた。今年5月1日、体調不良で活動休止すると発表。以下、発表全文平