スターバックスは、6月24日(水)より新作の『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』をはじめ、『チラックス ソーダ ピーチ』と『クラフト ジューシー ピーチ ティー』の3種を発売します。食感や飲み心地の異なる桃づくしの新作ドリンクを、メディア向けの試飲会でひと足先に味わってきました。6月27日(水)より発売する『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』、『チラックス ソーダ ピーチ』、『クラフト ジューシー ピーチ