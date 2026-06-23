佼成出版社は6月17日、1978年発刊のロングセラー絵本「なにをたべてきたの？」のバリアフリー版として、『てんじつき さわるえほん なにをたべてきたの？』(文・岸田衿子／絵・長野博一)を発刊した。『てんじつきさわるえほんなにをたべてきたの？』表紙同書は、2019年施行の読書バリアフリー法を背景に、障害の有無に関わらず誰もが一緒に楽しめるアクセシブルブックとして製作された。特殊な透明インクを使って絵の上に点字