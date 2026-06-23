AiSpaceは6月1日、医療機器や医療関連システムを対象としたサイバーセキュリティー支援サービス「AIGIS」の提供を開始した。医療機器サイバーセキュリティー支援サービス「AIGIS」近年、医療分野におけるサイバー脅威は増加しており、国内でも2024年4月より医療機器の基本要件基準にセキュリティー要求事項が本格適用されている。特に医療機器プログラム(SaMD)では開発段階からのリスク分析や文書整備が求められており、同社はこれ