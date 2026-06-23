PANDA RECORDは6月より、台湾アーティストによる東京公演イベント「PARK PARK @ TOKYO」と、アナログLP等をリリースする「ASIA Now!」キャンペーンを開催する。「PARK PARK @ TOKYO」「ASIA Now!」キャンペーン「PARK PARK @ TOKYO」は台湾の音楽業界大手StreetVoiceとの共催イベント。6月17日〜7月22日にかけて、台湾の精鋭アーティスト5組がリレー形式で東京公演を行う。出演は、カンヌ国際映画祭出品の日本映画で主題歌を務める