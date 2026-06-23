滋賀新聞GovTechイノベーションズは6月15日より、開発・運営する家庭ごみ収集管理システム「Go!Me!Tracker」に、収集業務のフローを効率化する新機能「消すだけルート」を追加した。消すだけルート近年、新興住宅地を中心に、従来のごみステーション(集積所)方式から、「戸別回収」へと移行する自治体や事例が増えている。しかし、地図上に膨大なピンを立てる従来方式の限界や、安全面・効率面から移動のたびにタブレットをタップ