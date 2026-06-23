GSアライアンスは、脱炭素やカーボンニュートラル社会の構築に向けた環境エネルギー分野の研究開発の一環として、天然由来のネペタラクトール系虫よけ剤(雑貨)を開発した。6月29日より販売開始予定。ネペタラクトール系、天然由来の蚊、害虫に対する忌避剤感染症を媒介する蚊の忌避剤、虫よけとして、長らくディート(DEET)が普及してきたが、子どもへの毒性や樹脂を溶かす点が指摘されている。ディートに代わる成分として、肌への