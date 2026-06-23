福岡市で23日、JR九州の株主総会が開かれ、株主からは西九州新幹線のルートについての質問が出されました。JR九州の株主総会は23日午前10時から、福岡市内のホテルで開かれました。7万人余りがインターネットと書面で議決権を行使し、約370人が会場を訪れました。株主からは進展がみられない西九州新幹線のルートについて質問があがり、JR九州の古宮洋二社長は佐賀駅を通るルートが「西九州エリアへ最大限