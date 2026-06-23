NVIDIAが複数の写真から3Dシーンを生成できるAIモデル「ArtiFixer」を開発しました。ArtiFixerは動画生成AIのWan 2.1をベースに開発されており、参考画像に含まれていない部分を生成処理で補って高品質な3Dシーンを作り出すことができます。ArtiFixer: Enhancing and Extending 3D Reconstruction with Auto-Regressive Diffusion Modelshttps://research.nvidia.com/labs/sil/projects/artifixer/nvidia/ArtiFixer · Hugging