【これからの見通し】介入警戒感でドル円は動きにくい展開動き出しのきっかけ待ちに ドル円の動向が注目されている。昨日のＮＹ時間に「片山財務相がベッセント財務長官とオンラインで会談を行った」と報じられ、ドル円相場について協議した可能性が伝えられた。162円手前まで買われていたドル円は一気に161.10付近まで急反落した。 しかし、実弾介入の動き（4/30の5円幅での変動）はみられず、まだ口先の段階にとどま