豪ドルが軟調、株式市場に調整圧力、原油安などで＝ロンドン為替 豪ドルが軟調に推移している。熱狂的に買われたAI関連株に昨日のNY市場で調整売りが強まった。本日もその流れを受けて半導体株主導で各国市場が売り圧力にさらされている。日経平均は2565円安で、9日ぶりの下落となった。韓国株はSKハイニックスの急落を受けて、一時サーキットブレイカーが発動される事態となった。また、本日は原油が一段安とな