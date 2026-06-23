伊藤屋国際は、EarAcoustic Audioより“誰もがより手軽に楽しめるフラッグシップサウンド”をテーマにした有線イヤフォン「OSHUN-LTD」を6月26日に発売する。価格は29,800円。カラーバリエーションはSilver、Black、Gold、Platinum。 「新たに定義されたフラッグシップの入門機」というイヤフォンで、EarAcoustic Audioが展開している“ELYSIAN FIELDS Series”の外伝的コンセプト、“UTOPIA Series”の第1