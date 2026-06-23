◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２３日・みずほペイペイドーム）オリックス・博志投手が２３日、出場選手登録された。中日から２３年オフの現役ドラフトで移籍し、加入３年目の今季は９試合で２勝０敗、防御率１・４６。１２日に出場選手登録を抹消されたが、ファーム・リーグでは２試合で１失点にまとめていた。「馬車馬のように投げる」と場面を問わず、フル回転できるマルチ右腕。最速１５０キロ超えの直球と多彩