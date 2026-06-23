元マネジャーなどに暴行した罪に問われているタレント「デヴィ夫人」ことラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ被告の初公判（戸苅左近裁判官）が２３日、東京地裁で行われ、起訴内容の一部を否認した。起訴状などによると、デヴィ被告は、昨年２月１３日、東京・渋谷の飲食店で、元秘書におしぼりやシャンパングラスを投げつけた暴行の罪の他、同年１０月２８日、東京・渋谷区の動物病院で元マネジャーの胸腹部を殴ったり、すねを数