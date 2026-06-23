NEWS・小山慶一郎の姉で料理研究家の“みきママ”こと藤原美樹氏が23日までに、自身のインスタグラムを更新。レンジで8分加熱するだけで簡単に作れる“ジャージャー麺”のレシピを紹介し、反響が寄せられている。【動画】“レンチン8分”で完成！ヘルシー「ナスと豚のジャージャー麺」のレシピ＆作り方◆しらたき麺でヘルシーに簡単でおいしく、見栄えもバッチリな家庭料理のレシピを紹介しているみきママ。この日紹介したのは