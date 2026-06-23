岩田剛典が、2027年のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが23日、発表された。松坂桃李が主演を務める同作で、岩田は老中・阿部正弘を演じる。【写真】大河8作目の大御所も！『逆賊の幕臣』に出演する俳優岩田が演じる阿部正弘は、飢饉や異国船の来航があいつぐ中、数えで27という若さで幕政のトップ・老中首座に躍り出た備後福山藩主。薩摩の島津斉彬ら有力大名とも気脈を通じ、海防に長けた水戸の徳川斉昭を相談役と