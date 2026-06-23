アイドルグループ・AKB48の公式サイトが、23日に更新され、花田藍衣（20）との専属契約解除を発表した。【写真】“大好きな先輩”とぎゅっと寄り添い…花田藍衣のインスタ最新投稿同サイトでは「このたび弊社は、AKB48のメンバーとして活動してまいりました花田藍衣との専属契約を、本日2026年6月23日をもって解除いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。経緯を説明した。「本人は2025年12月頃より体調不良を理由と