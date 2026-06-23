AKB48が23日、公式サイトを更新。メンバーの花田藍衣（21）の契約解除を発表した。「花田藍衣との専属契約解除に関するお知らせ」と題し、サイトを更新。「このたび弊社は、AKB48のメンバーとして活動してまいりました花田藍衣との専属契約を、本日2026年6月23日をもって解除いたしましたことをご報告申し上げます」と発表した。「本人は2025年12月頃より体調不良を理由とする遅刻を繰り返しており、弊社といたしましては本