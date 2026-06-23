東京都内のマンション不動産調査会社「東京カンテイ」が23日発表した東京23区の5月の中古マンション平均価格は70平方メートル換算で前年同月比27.4％上昇の1億2849万円だった。25カ月連続で単月としての最高値を更新した。建築費の高騰で新築マンションの価格が高止まりしており、購入者が流れて中古も価格が上昇している。首都圏（1都3県）は29.6％上昇の7360万円だった。19カ月連続で過去最高を更新した。大阪府は23.6％上昇