値上げする「亀田の柿の種6袋詰」亀田製菓は23日、主力の「亀田の柿の種」など米菓42品を10月1日の納品分から値上げすると発表した。原材料や包装資材の高騰に加え、物流費と人件費も上昇しており、コスト吸収が厳しくなったという。店頭での想定値上げ率は3〜17％程度。具体的な改定価格は公表していない。対象には「ハッピーターン」や「亀田のうす焼」なども含まれる。柿の種などの値上げは、コメ価格高騰の影響を受けた2