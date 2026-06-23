ファスナーの世界的なシェアで知られる「YKK」が、ファスナーの加工などを下請け事業者に委託する際に“買いたたき”をしていたとして、公正取引委員会は再発防止を求める勧告を出しました。下請法に違反するとして勧告を受けたのは、ファスナーなどを製造する「YKK」です。公正取引委員会によりますと、会社は2023年7月から去年11月までの期間、下請け事業者にファスナーの加工や検査を委託する際、自社に都合のいい方法で代金を