新潟空港を拠点とする地域航空会社「トキエア」（新潟市）の株主総会が２３日、同空港内で開かれ、和田直希代表取締役ＣＥＯ（最高経営責任者）の再任議案が反対多数で否決された。和田氏は音楽事業などを手がける会社を経営しながら、昨年６月にトキエア代表取締役に就任。長谷川政樹社長との共同代表体制で経営安定化を図っていたが、１年での解任となった。トキエアは２０２６年３月期決算で、最終損益が２４億２２９０万