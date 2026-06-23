2024年に海上自衛隊のヘリコプターが墜落し、隊員8人が亡くなった事故で、隊員2人が書類送検されたことについて、海自トップの齋藤海幕長は「徹底した再発防止策を講じていく」と述べました。齋藤聡 海上幕僚長「仲間の殉職に報いるためにも、より誠実で精強な海上自衛隊を作りあげることが、私達の責務であると考えています」この事故は、2024年4月、伊豆諸島沖の海上で夜間訓練中だった海上自衛隊のヘリコプター2機が衝突し