女優の坂巻有紗（25）が23日、自身のXを通じ、、女性クリエイターレーベル「OOOEntertainment（スリーオーエンターテインメント）」に所属したことを発表した。坂巻は2000年9月23日生まれ、埼玉県出身。アイドル活動を経て女優へ転身し、特撮ドラマ「仮面ライダーガッチャード」でラケシス役を演じたことで注目を集めた。その後も舞台や映像作品を中心に活動の幅を広げている。「役者としても人としても成長できるよう今後