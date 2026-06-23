◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム4-0ロッテ（23日、エスコンフィールドHOKKAIDO）ロッテとの2連戦の初戦に完封勝利し、カード頭を白星で飾った日本ハム。試合後のヒーローインタビューには、9回3安打無失点の快投で自身6連勝とした北山亘基投手が登場し、球場を沸かせました。ロッテ打線を完璧にねじ伏せた北山投手は、マイクを握るやいなやファンに向けて自己紹介を披露。この日はデイゲームでの開催で多くの学生が来場したこともあ