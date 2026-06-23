円安基調が強まるなか円相場は一時、1ドル＝161円90銭台まで値下がりしましたが、為替介入への警戒感などから円を買い戻す動きも出て、荒い値動きとなりました。22日のニューヨーク市場の円相場は、アメリカの利上げ観測などを背景に約39年半ぶりの円安水準に迫りました。その後、片山財務大臣がアメリカのベッセント財務長官とオンラインで会談したと報じられたことで、政府・日銀による為替介入への警戒感から急激に円が買い戻さ