【LINEマンガ プリペイドカード】 6月23日発売 価格：1,000円、3,000円、5,000円 【拡大画像へ】 LINE Digital Frontierとギフトカードおよびプリペイド決済のブラックホークネットワークジャパンは、電子コミックサービス「LINEマンガ」で初となるプリペイドカードを6月23日から全国のローソン、ナチュラルローソン、ロー