6月24日（水）の『徹子の部屋』に、森星が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！日本を代表するファッションデザイナー、故・森英恵さんを祖母に持つモデルの森星。今回は祖母への敬意を込め、生前にデザインされたスーツを着こなして登場する。そんな森が現在夢中になっているのが、日本の伝統技術である「漆」。割れた花瓶の修復を機に漆の魅力にどっぷりとハマり、職人のもとへ自ら足を運ぶことも。現在は、明治