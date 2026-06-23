【Kindleセール】 開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアでは、来賀友志氏と嶺岸信明氏による麻雀マンガ「天牌」の、最新の117巻を除く全116巻が各109円で購入できるセールが開催されている。 また、1巻から58巻までは、読み放題サービス「Kindle Unlimited」の対象作品となっている。 なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性も