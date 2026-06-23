【Kindleセール】 開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアでオカヤド氏のラブコメ「モンスター娘のいる日常」がセール価格で販売されている。 本作は、一人暮らしの主人公の家に、ラミア、ハーピー、ケンタウロスといった人外の少女たちが次々に同居することになるモンスターラブコメディ。1巻から19巻は各77円、20巻と21巻は300円になっており