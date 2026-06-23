新潟東署によりますと、道路交通法違反の事故不申告と酒気帯び運転の疑いで、福井県敦賀市に住む派遣社員の男（50）が23日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は去年8月12日午後11時頃、新潟市東区牡丹山で軽自動車を運転中、前を走る乗用車に衝突する事故を起こしたにも関わらず、警察に通報することなく逃走した事故不申告の疑いです。警察によりますと、男は事故の後、別の現場で単独事故を起こしたことなどで、警察