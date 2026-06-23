6月23日、Bリーグの横浜エクセレンスは、オドゲレル・トルガと2026－27シーズンの新規選手契約を締結したことを発表した。登録区分は「見做し日本人選手」となる。 モンゴル出身で現在23歳のトルガは、182センチ78キロのポイントガード兼シューティングガード。モンゴル人の両親を持つが、小学生の頃に父が大相撲の力士となったことで来日。中学時代はアースフレンズ東京Z U15