6月23日、茨城ロボッツは、長崎ヴェルカを退団したポール・ヘナレ氏と、2026－27シーズンのヘッドコーチ契約に合意したことを発表した。 ニュージーランド出身で現在47歳のヘナレ氏は、現役時代に同国代表として2000年のシドニーオリンピック、2004年のアテネオリンピック、世界選手権などに出場。引退後はニュージーランドやオーストラリアで指導経験を積み