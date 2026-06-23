２３日の債券市場で、先物中心限月９月限は小幅ながら４日続落。朝方の売りが一巡したあとプラス圏に浮上する場面もあったが、５年債入札の結果が低調だったことが分かると上値が重くなった。 年内の米利上げ観測が高まっていることを背景に、２２日の米長期債相場が反落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及。また、同日のニューヨーク市場でドル円相場が一時１６１円９３銭まで上伸したことで、輸入物価の