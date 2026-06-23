２３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６１円６５銭前後と前日午後５時時点に比べ８銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８４円６５銭前後と同４７銭程度のユーロ安・円高で推移している。 米国の利上げ観測が広がりドル買い需要が意識された一方で、日本政府・日銀による円買い介入警戒感も根強く、上値を追う姿勢は限られた。前日の深夜にベッセント米財務長官と片