きょう東証グロース市場に新規上場したＬｉＮＫＸは、午前１０時６分に公開価格７９０円を２８５円（３６．１％）上回る１０７５円で初値をつけた。１０時２７分に９２１円の安値をつけたものの、その後は反転し１１時１４分にはストップ高の１３７５円に上昇。その後、高値圏では利益確定売りが出たものの、引けにかけて再び上昇しストップ高の１３７５円で初日の取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS