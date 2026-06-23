情報戦略テクノロジーがこの日の取引終了後に、２５年１２月末日を基準日とする株主優待を最期に株主優待制度を廃止すると発表した。２４年１２月期から株主優待制度を実施してきたが、公平な利益還元のあり方という観点から検討を重ねた結果、経営資源を今後の持続的な成長に向けた積極的な事業投資へ集中させることが、中長期的な企業価値の向上や、ひいては株主への本質的な利益還元につながると判断したという。 出