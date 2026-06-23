仙台管区気象台が発表した内容です。 【画像】東北・全国の天気など ■向こう３か月の天候の見通し東北地方 （７月～９月） ＜予報のポイント＞ ・向こう３か月の気温は、期間の前半を中心に暖かい空気に覆われやすいため、平年並か高いでしょう。 ＜向こう３か月の平均気温・降水量＞ ・平均気温（向こう３か月）東北日本海側：平年並か高い見込み東北太平洋側：平年並か高い見込み ・降水量(向こう３か月