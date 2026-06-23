サンコーは、磁力でまとまり、出力ワット数をリアルタイム表示できるUSB Type-Cケーブル「PD対応見える充電マグネットケーブル」を6月22日に発売した。スマートフォンからノートPCまで幅広く対応し、「充電が遅い・見えない・散らかる」といった日常の不便を1本で解決する次世代ケーブルだ。価格は2280円。●磁石でピタッとまとまるストレスフリー収納最大の特徴は、ケーブル自体にマグネットを内蔵している点。使わないときは