J１の柏レイソルは６月23日、J２のサガン鳥栖から弓場堅真を完全移籍で獲得したと発表した。現在25歳のMFは国士舘大を卒業後、2023年にJFLのHonda FCに加入。24年にFC今治に完全移籍し、26年からは鳥栖でプレー。J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST-Ｂ）では全18試合に出場し、２ゴールを記録。プレーオフラウンドでは全２試合でフル出場を果たした。弓場は柏の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした