【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月20日・21日に大阪 梅田・茶屋町エリアにて、都市型アイドルフェス『ちゃやまちアイドルパーク2026』（#ちゃいぱ）が開催。 6月20日の1日目は、グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきたで、MBSテレビ『ライバルたちがめっちゃ褒めてくる』のJuice=Juice編、いぎなり東北産編の公開収録を実施。さらに梅田芸術劇場では、トップアイドル6組が参加し