【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2027年大河ドラマ『逆賊の幕臣』あらたな出演者、第5弾が発表された。 ■宅麻 伸 ◎江戸幕府12代将軍・徳川家慶（とくがわいえよし） 長年君臨した父・家斉の死後、賄賂政治で乱れた幕府を建て直す必要に迫られ、綱紀粛正や倹約を重んじる天保の改革を行うも世の反発を抑えきれず失敗。いたって温厚な性格で何事も受け入れる「そうせい様」と陰口をたたかれることもあったが、20代の