6月24日の決算発表銘柄（予定） ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆第1四半期決算： ハローズ [東Ｐ] (前回15:30) セキチュー [東Ｓ] (前回16:00) ◆第2四半期決算： アスカ [名Ｍ] (前回15:00) 合計3社 ※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。 株探ニュース